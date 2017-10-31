كشف حقيقية رفض كريستيانو تبادل قميصه مع الاعبي الكتلوني

ماجد محمد(صدى):

كشف أليكس جرانيل لاعب جيرونا عن حوار تم مع كريستيانو نجم تبادل قميصه مع لاعبي الفريق الكتلوني عقب الخسارة الصادمة بهدف مقابل إثنين في الجولة العاشرة من .

وتابع القائد الثاني لجيرونا أن الدون قال: ” لقد قال لي أنه لا يريد تبادل قميصه لأن طريقة استهلاكنا للدقائق الأخيرة من المباراة لم تعجبه !. قال لي أنني أبدو لاعباً جيداً ولكنه لن يتبادل قميصه معي ” .

يُذكر أن رونالدو يعاني على الصعيد التهديفي حيث لم يسجل سوى هدف وحيد في لا ليجا هذا الموسم في 6 مباريات لعبها بسبب إيقافه في أول 4 جولات.