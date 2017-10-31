كشف حقيقية رفض كريستيانو تبادل قميصه مع الاعبي الكتلوني
كشف أليكس جرانيل لاعب جيرونا عن حوار تم مع كريستيانو نجم تبادل قميصه مع لاعبي الفريق الكتلوني عقب الخسارة الصادمة بهدف مقابل إثنين في الجولة العاشرة من .
وتابع القائد الثاني لجيرونا أن الدون قال: ” لقد قال لي أنه لا يريد تبادل قميصه لأن طريقة استهلاكنا للدقائق الأخيرة من المباراة لم تعجبه !. قال لي أنني أبدو لاعباً جيداً ولكنه لن يتبادل قميصه معي ” .
يُذكر أن رونالدو يعاني على الصعيد التهديفي حيث لم يسجل سوى هدف وحيد في لا ليجا هذا الموسم في 6 مباريات لعبها بسبب إيقافه في أول 4 جولات.
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