إنستجرام يبدء اختبار Stop Motion لميزة القصص

متابعات(صدى):

أطلق إنستجرام أداة التكبير Superzoom، لاختبار تطبيق جديد بالكاميرا يُطلق عليها Stop Motion، والتي تسمح للمستخدم بالتقاط مجموعة طويلة من الصور المتسلسلة والتي يقوم التطبيق بوصلها معًا في صورة متحركة GIF يمكن نشرها في القصص.

وأكد إنستجرام هذا الأمر بعد ملاحظة بعض المصادر الميزة الجديدة بداخل كاميرا القصص.

وتسمح أداة Stop Motion بالتقاط صور متسلسلة ولكن لا تسمح بتحرير الصور الفردية؛ وحين ينتهي المستخدم من التقاط الصور يتم الضغط على Done للدخول على أدوات تحرير القصص مثل الملصقات والنصوص حيث يمكنك نشر الصورة المتحركة للقصص.