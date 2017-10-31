جماهير الأهلي المصري تتسبب في إلغاء مران الفريق

نواف السالم(صدى):

اضطر المدير الفني للنادي الأهلي المصري، حسام البدري، لإلغاء مران الفريق بسبب تدفق الجماهير على الاستاد بأعداد غفيرة، لمساندة الفريق في تدريباته قبل لقائه مع الوداد المغربي في نهائي أبطال أفريقيا بالمغرب، ما أدى لإصابة عدد من المشجعين.

وقال الأهلي عبر موقعه على الانترنت إن خمسة من المشجعين أصيبوا بجروح وكسور خلال حضورهم المران بسبب التدافع الكبير لدخول المدرجات مشيرا إلى أن الجهاز الطبي للفريق وأطباء بسيارات الإسعاف داخل النادي قدموا الإسعافات الأولية للمصابين.

وسيسافر الأهلي، صاحب الرقم القياسي بالفوز باللقب القاري ثماني مرات، إلى الدار البيضاء غدا الأربعاء استعدادا لخوض النهائي يوم السبت.