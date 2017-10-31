سلطان بن سلمان: أجدادنا لم يفرطوا في وطنهم العظيم

نايف السالم(صدى):

قال صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، إن المواطن السعودي من عهد الأجداد حتى اليوم عمل وكافح في بناء الوطن والمحافظة عليه ” طحنوا العظام وأكلوها، لكنهم ورغم كل شظف العيش وصعوبة الحياة في تلك الحقبة عملوا بكفاح وجهد وعطاء حتى سلمونا هذا الوطن الكبير الذي ينظر له العالم بكثير من الاحترام والتقدير ” .

وأضاف سموه أن المواطن السعودي وطوال 300 سنة كان هو العامل الأهم والأقوى في بناء الوطن ورسوخه وثباته وأضاف قائلاً: ” أقسم بالله ثلاثاً أنني لم أسأل مواطناً أو أستشيره في شيء إلا ووجدت رأيه أفضل من رأي عشرات المستشارين والشركات الأجنبية ” .

وأكد سموه فعاليات ملتقى الآثار الوطني الأول الذي يرعاه خادم الحرمين الشريفين وتنطلق أعماله الأسبوع المقبل بحضور خبراء عالميين من 30 دولة حول العالم، على أن المملكة كانت دوماً تعيش المستقبل ونحن كأمة ومواطنين كنا دائماً نعيش المستقبل، ولكن في نفس الوقت نحن أمة نعيش أيضاً على أرض صلبة، الأرض الصلبة هذه مكوناتها ليس التراب والحجر والنفط والجهود التي تبذل، بل المكون الأهم القيم الإسلامية العظيمة والفريدة لإنسان هذه البلاد ” .