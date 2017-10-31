سامسونج تطلق أداة لحجب الإعلانات

متابعات(صدى):

أطلقت شركة سامسونج متصفح الويب الخاص بها، ويعمل على جميع هواتف الأندرويد التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد 5.0 والإصدارات الأحدث، وفي نفس التحديث يأتي Samsung Internet أيضًا مدمج بحاجب تتبع الإعلانات.

ويمكن لمستخدمي أجهزة أندرويد العثور على تطبيق Samsung Internet في تطبيقات جوجل أو متجر تطبيقات جلاكسي، لأنه في السابق، كان Samsung Internet متاح فقط لأجهزة سامسونج وأجهزة نيكزس وجوجل بكسل جوجل.

الامتدادات الجديدة لمتصفح سامسونج تقوم بحجب ومنع المتتبعين، مما يسمح لك بخصوصية التصفح، ويمكنك تفعيل حجب التتبع أو إذا قمت بتفعيل وضع Secret Mode سيتم تفعيل الحجب بشكل افتراضي، الامتدادات الجديدة مدعومة قبل Disconnect وهي شركة متخصصة في حماية الخصوصية، والتي تقوم بعمل امتدادات حظر الإعلانات لتطبيق Samsung Internet.