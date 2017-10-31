قواعد وأسباب تعليق الدراسة

علي القحطاني(صدى):

الكثير منا يجهل قواعد تعليق الدراسة أو الحالات التي تستوجب تعليق الدراسة وكذلك الجهة المناط بها اتخاذ قرار تعليق الدراسة، والمتعارف عليه أن قرار تعليق الدارسة هو إجراء وقائي يتم وفق دليل معتمد من وزارتي التعليم والداخلية، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

ووفقا للدليل المعتمد فإن تعليق الدراسة يتم في حالتين فقط وهما وجود تنبيه متقدم، أو تحذير من ظواهر جوية بناء على تقارير الأرصاد، وهنا يجب أن يكون قرار تعليق الدراسة قبل بداية اليوم الدراسي وتوجه الطلاب إلى المدارس والجامعات حتى تتحقق الفائدة المرجوة منه وهي حماية الأرواح.

وفي بعض الأحيان يتفاجأ الطلاب بصدور قرار تعليق الدراسة في منتصف اليوم الدراسي أو بعد توجههم للمدارس والجامعات الأمر الذي يراه البعض بلا فائدة لكن هذا يحدث في الحالات الطارئة وفور صدور التحذيرات بعد حدوث الظواهر الجوية.

وكانت عدد من المحافظات قد قررت تعليق الدراسة خلال الأيام الماضية بعد الحالة الجوية التي تعرضت لها وشملت عواصف رملية وغبارا أدى إلى إعاقة الرؤية.