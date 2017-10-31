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وصول وفد مصري إلى المملكة لمراجعة قرار حظر الفراولة

وصول وفد مصري إلى المملكة لمراجعة قرار حظر الفراولة
عادل الحربي(صدى):

وصل وفد من وزارتي التجارة والزراعة المصريتين والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إلى المملكة، لمراجعة قرار حظر المملكة لواردات الفراولة المصرية.

ومن المقرر خلال الزيارة استعراض النظام المصري الجديد والخاص باشتراط عدم وجود متبقيات المبيدات بالحاصلات الزراعية التي يتم تصديرها ونظم المتابعة والمراقبة بالمزارع والأسواق.

يذكر أن كلا من الكويت والبحرين والإمارات رفعت خلال الفترة الماضية الحظر عن صادرات مصر الزراعية من الفلفل والخس والجوافة.

 


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 21053 ] نشر منذ 59 دقيقة

🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓 لذيييييذه😋😋😋😋😋😋😋😋😋

[ عدد التعليقات: 36962 ] نشر منذ 54 دقيقة

الشي الطيب كل يقبله والمخيس يبقى عند اهله ,,

[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 37 دقيقة

الوفد المصري عايز يمشي الفرولة الملوثة علينا غصب

[ عدد التعليقات: 21814 ] نشر منذ 30 دقيقة

‏جنوبيه دعست رجل زميلتها بالغلط واعتذرت وقالتلها :

 ” سوري … رصعتش ” !؟

عندما تختلط الفراوله بالعريكه تكون هذه هي النتيجه

هههههه😂😂

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