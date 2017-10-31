وصول وفد مصري إلى المملكة لمراجعة قرار حظر الفراولة
وصل وفد من وزارتي التجارة والزراعة المصريتين والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إلى المملكة، لمراجعة قرار حظر المملكة لواردات الفراولة المصرية.
ومن المقرر خلال الزيارة استعراض النظام المصري الجديد والخاص باشتراط عدم وجود متبقيات المبيدات بالحاصلات الزراعية التي يتم تصديرها ونظم المتابعة والمراقبة بالمزارع والأسواق.
يذكر أن كلا من الكويت والبحرين والإمارات رفعت خلال الفترة الماضية الحظر عن صادرات مصر الزراعية من الفلفل والخس والجوافة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21814 ] نشر منذ 1 ساعة
هيه الفروله مهمه للدرقه دي
طب مش عوزين
هيه بلعفيه ولا إيه🤔
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21053 ] نشر منذ 59 دقيقة
🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓 لذيييييذه😋😋😋😋😋😋😋😋😋
ابو محمد[ عدد التعليقات: 36962 ] نشر منذ 54 دقيقة
الشي الطيب كل يقبله والمخيس يبقى عند اهله ,,
خير الكلام[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 37 دقيقة
الوفد المصري عايز يمشي الفرولة الملوثة علينا غصب
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21814 ] نشر منذ 30 دقيقة
جنوبيه دعست رجل زميلتها بالغلط واعتذرت وقالتلها :
” سوري … رصعتش ” !؟
عندما تختلط الفراوله بالعريكه تكون هذه هي النتيجه
هههههه😂😂
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21814 ] نشر منذ 23 دقيقة
وتصبحون ع خير
حان وقت النوم
موعدنا القادم يتجدد بكم
غدآ إن شاءالله
ولاتاكلون الفراولة كلها
بقو لي معكم😘😘😘