غرفة الجوف تطرح 9 وظائف للرجال والنساء

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الجوف تسع وظائف شاغرة للرجال والنساء ترغب شغلها بمواطنين في مركزها الرئيس بمدينة سكاكا وفرعي دومة الجندل وطبرجل.

وذكرت الغرفة أنها تسعى لتعزيز كوادرها الوظيفية بموظفين مؤهلين بعدة مسميات وظيفية، للإسهام في رفع درجة الخدمات المقدمة لرجال وسيدات الأعمال بالمنطقة والمنتسبين لها.

ويشمل طرح الاحتياج الوظيفي الرجالي “تقنية معلومات ، بحوث ودراسات، مسئول لجان محلية، متابعة وتخطيط، مشرف تطوير، فيما تم طرح الوظائف النسائية بواقع وظيفتين بسكاكا وواحدة لكل من دومة الجندل وطبرجل.

وتتلقى الغرفة طلبات المتقدمين على الوظائف المطروحة من يوم الأحد 16 صفر 1439 هـ ولمدة ثلاثة أيام ، على أن ترسل بيانات المتقدمين متضمنة ” المؤهل العلمي، بيان الخبرات، السيرة الذاتية ” على البريد الإلكتروني [email protected] على أن يكتب اسم الوظيفة في خانة العنوان.