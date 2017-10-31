إقبال جماهيري كبير لتذاكر مباريات نهائي مونديال الأندية

عبدالله سعيد(صدى):

ذكرت اللجنة المنظمة المحلية لبطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2017، توفير المزيد من تذاكر مباريات البطولة، وذلك في ظل توقع تنامي مبيعات التذاكر بشكل كبير مع الاقتراب من معرفة الفرق الأبطال ممثلي آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية خلال نوفمبر المقبل.

وتتوفر التذاكر للجمهور لحضور المباريات الخمس الأولى من البطولة التي تشمل مباراة الافتتاح 6 ديسمبر في إستاد هزاع بن زايد في العين بين “ فخر أبوظبي ” الجزيرة، بطل دوري الخليج العربي الإماراتي، وأوكلاند سيتي، بطل أوقيانوسيا، ومباريات الدورين الأول والثاني، حيث تجمع المباراة الأولى للدور الثاني يوم 9 ديسمبر بين باتشوكا المكسيكي، بطل الكونكاكاف وبطل أفريقيا الذي سيكون أحد الفريقين العربيين الأهلي المصري أو الوداد البيضاوي المغربي، بينما يتطلع العرب لبطل آسيا الذي يمكن أن يكون الزعيم السعودي “ الهلال ” في حال نجاحه في تخطي عقبة أوراوا ريد الياباني في النهائي الآسيوي، ليلاقي ضمن الدور الأول لكأس العالم للأندية الفريق الفائز من مباراة افتتاح البطولة.

وتشهد البطولة أيضاً مشاركة الفريق الملكي الإسباني ريال مدريد، الذي يضم كوكبة من النجوم يتقدمهم الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو، المتوج مؤخراً بجائزة أفضل لاعب في العالم من قبل الفيفا، حيث يشارك الفريق الملكي صحبة بطل أمريكا الجنوبية في مباريات نصف النهائي من البطولة.

وتقام خلال نوفمبر المباريات النهائية لتحديد أبطال القارات في آسيا، وأفريقيا، وأمريكا الجنوبية، حيث يترقب عشاق الساحرة المستديرة حول العالم معرفة الأبطال الذين سيتواجدون في الإمارات خلال ديسمبر القادم للمنافسة على اللقب العالمي الأغلى للأندية، وتشمل قائمة الفرق المحتمل مشاركتها في البطولة الزعيم السعودي الهلال، والمارد الأحمر الأهلي المصري، والوداد البيضاوي المغربي، والعملاق الأرجنتيني ريفر بليت.

وقال مدير التسويق والاتصال في اللجنة المنظمة المحلية للبطولة، أحمد القبيسي :“ سيكون شهر ديسمبر مناسبة عالمية للاحتفال بكرة القدم عندما تستضيف دولة الإمارات أبطال العالم ونجوم الكرة من مختلف القارات، ومع تأكد تأهل فريق عربي عن القارة السمراء بعد مباراة عودة النهائي الأفريقي بين الأهلي المصري والوداد المغربي يوم 5 نوفمبر وإمكانية مشاركة الزعيم السعودي الهلال في حال تتويجه باللقب الآسيوي، فإننا ندعو أفراد الجمهور لاغتنام الفرصة والمسارعة بحجز مقاعدهم في البطولة قبل نفاذ التذاكر المتاحة، والاستمتاع بمتابعة نجومهم المفضلين من أرضية الملعب ”.

وأضاف، بأن اللجنة المنظمة المحلية شهدت تنامي كبير في طلبات شراء تذاكر مباريات البطولة منذ طرحها في يونيو الماضي، مؤكداً التزام اللجنة بتمكين كافة أفراد الجمهور من الحصول على فرصة شراء التذاكر طالما كانت متوفرة لمعايشة تجربة كروية عالمية ومشاهدة نجوم وأبطال القارات عن قرب.

وحول طرح تذاكر اضافية للجمهور، أوضح القبيسي بأن التذاكر كانت تطرح كدفعات منذ يونيو لتلبية الطلب المتزايد من الجمهور، ولضمان التوزيع العادل في عملية توفير التذاكر، مشيراً لنفاد 90% من تذاكر مباريات نصف النهائي والنهائي، وأن اللجنة المنظمة تعمل بشكل وثيق مع الاتحاد الدولي لتحديد توزيع نسبة الـ 10% من التذاكر المتوفرة، مؤكداً طرح التذاكر خلال الأسابيع القليلة المقبلة للجمهور، وتواصل الاستعدادات لاستقبال أبطال القارات وجمهور الكرة في أرض الإمارات خلال ديسمبر للاستمتاع بالأجواء الاستثنائية للبطولة، وجمال ملعبي مدينة زايد في أبوظبي وهزاع بن زايد في العين، وروعة معالم الإمارات.