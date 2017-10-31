الفلسطينيون يشيعون شهداء نفق غزة

القدس المحتلة(صدى):

شيع آلاف الفلسطينيون، سبعة أشخاص استشهدوا أمس الإثنين، بعد تفجير إسرائيل نفقاً يمتد إلى أراضيها على الشريط الحدودي في جنوب قطاع غزة الإثنين، بينهم ثلاثة قادة ميدانيين في الجناحين المسلحين لحركتي حماس والجهاد الاسلامي.

وانطلق آلاف المشيعين من مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط القطاع وسار كل موكب قتيل الى منطقته وسط دعوات للانتقام من إسرائيل وتواجد عشرات المسلحين من سرايا القدس وكتائب عز الدين القسام في ساحات المستشفى.