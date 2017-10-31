قرقاش معلقًا علي استهداف الزياني: ” أنه منطق للتهرب من المسؤوليه “

أبوظبي(صدى):

علق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، علي استهداف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور عبد اللطيف الزياني، أنه منطق من يتهرب من مسؤوليته.

وقال قرقاش عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، إن أزمة قطر سببها سياسات الدوحة الخارجية، وحلها المراجعة والتراجع، وبوابتها الرياض.

وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي قد أعرب عن استنكاره للهجمة الإعلامية غير المسبوقة، التي تقوم بها بعض وسائل الإعلام القطرية، تجاه مجلس التعاون الخليجي.