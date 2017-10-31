ناشطة يمنية تنهي الصراع الدموي بين قبيلتين

فهمي محمد(صدى):

تمكنت ناشطة يمنية، في حل صراع دموي بين قبيلتين، أسفر عن مصرع وإصابة 190 شخصاً، بينهم أطفال ونساء، وفشلت كل الوساطات الحكومية والمحلية والقبلية والشخصيات الاجتماعية في تسويته على مدار 11 عاما.

وبادرت سمية الحسام صاحب المبادرة، إلى اقتحام مجال حل النزاعات القبلية ونجحت بالفعل في حل هذا الصراع الدموي، بين القبيلتين، حول قطعة أرض، نتج عنها مسلسل ثأر حصد أرواح 60 شخصاً من أبناء القبيلتين، وأكثر من 130 جريحا بينهم أطفال ونساء وشباب، منذ بدء المواجهات المسلحة بينهما عام 2012م.