ناشطة يمنية تنهي الصراع الدموي بين قبيلتين
تمكنت ناشطة يمنية، في حل صراع دموي بين قبيلتين، أسفر عن مصرع وإصابة 190 شخصاً، بينهم أطفال ونساء، وفشلت كل الوساطات الحكومية والمحلية والقبلية والشخصيات الاجتماعية في تسويته على مدار 11 عاما.
وبادرت سمية الحسام صاحب المبادرة، إلى اقتحام مجال حل النزاعات القبلية ونجحت بالفعل في حل هذا الصراع الدموي، بين القبيلتين، حول قطعة أرض، نتج عنها مسلسل ثأر حصد أرواح 60 شخصاً من أبناء القبيلتين، وأكثر من 130 جريحا بينهم أطفال ونساء وشباب، منذ بدء المواجهات المسلحة بينهما عام 2012م.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 36962 ] نشر منذ 1 ساعة
جزاها الله خير ونفع بها ,,
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5251 ] نشر منذ 1 ساعة
وفشلت كل الوساطات الحكومية والمحلية والقبلية والشخصيات الاجتماعية في تسويته على مدار 11 عاما.
مايجيبها غير نسوانها
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21055 ] نشر منذ 1 ساعة
جزاها الله خير الجزاء
بس ليش ماذكرتم. الفعل الذي سوته. علشان نعرف. ونستفيد. من تجربتها