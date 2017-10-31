شرطة رنية تضبط مواطن متهم بإطلاق النار على عمالة وافدة

نايف السالم(صدى):

تمكنت شرطة محافظة رنية، من القبض على أحد المواطنين، بعد اتهامه بالاعتداء على عدد من العمالة وإطلاق النار بالهواء في يوم السبت الماضي وبرفقته أشخاص مجهولون؛ وذلك على إثر اعتراضهم على عمل عدد من المعدات التي تعمل لصالح إحدى الشركات بالمحافظة.

وكانت غرفة العمليات ومركز شرطة محافظة رنية ، قد ورد إليها بلاغ يفيد قيام مواطن بإطلاق النار في الهواء يوم السبت الماضي وبرفقته أشخاص مجهولون، إثر اعتراضهم على عمل عدد من المعدات التي تعمل لصالح إحدى الشركات بالمحافظة، وبعد عملية متابعة وملاحقة امتدت إلى 72 ساعة.

وتم القبض على المواطن المشتبه به وعرضه على العمالة الذين تعرضوا للواقعة في موقع عملهم حيث تعرفوا على الشخص في حينها.

وعلى إثر ذلك تم استكمال إجراءات الاستدلال الأولية، وسماع أقوال المتهم، وإيقافه تمهيداً لإحالة القضية للنيابة العامة، بحكم الاختصاص.