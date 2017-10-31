” السبهان ” ينشر صورة تجمعه برئيس وزراء لبنان

بيروت(صدى):

التقي اليوم ثامر السبهان، وزير الدولة لشؤون الخليج العربي، رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، لمناقشة القضايا المشتركة بين البلدين.

وعقب اللقاء نشر ثامر السبهان، وزير الدولة لشؤون الخليج العربي، صورة على حسابه الرسمي بتويتر، تجمعه برئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري.

وعقب السبهان على الصورة قائلا: اجتماع مطول ومثمر مع أخي دولة الرئيس سعد الحريري واتفاق على كثير من الأمور التي تهم الشعب اللبناني الصالح وبإذن الله القادم أفضل.

يذكر أن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري وصل، مساء أمس الاثنين، إلى المملكة في زيارة عمل لتقوية العلاقات بين البلدين.