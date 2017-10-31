قريبًا.. واتساب تطرح تطبيق دفع النقود إلكترونيًا

متابعات(صدى):

اقترب موعد إطلاق ” واتساب ” ، ميزة جديدة تتعلق بوسائل دفع النقود الإلكترونية، حيث من المتوقع أن يتم إطلاق تلك الخاصية الجديدة في ديسمبر المقبل في عدد من البلدان، وستكون الهند أولى الدول التي تشهد ظهور تلك الميزة الإلكترونية.

ويتضمن التطبيق إمكانية تحويل الأموال من شخص إلى آخر، وذلك عبر التحديث القادم للتطبيق، كما أمضت الشركة المالكة للتطبيق ما يزيد على 3 أشهر لاختبار تلك الميزة الجديدة.

وأسس ” واتساب ” نسخة تجريبية من الخدمة تحتوي على التقنية الجديدة، والتي تسمح للمستخدمين بدفع أموالهم من خلال نقلها على حسابات أخرى بواسطة البنك، وهو الأمر الذي قد يمثل طفرة جديدة في استخدامات تطبيق الدردشة الأشهر عالميًا.

ويعتمد التحديث الجديد لـ ” واتساب ” على اتصال مباشر مع خدمة ” UPI ” ، الخاصة بنقل الأموال من البنوك، لتكون إضافة جديدة لمزايا تطبيقها في أيدي المستخدمين البالغ عددهم مليار شخص يوميًا.