إيران تخالف القواعد الدولية للسلامة النووية

طهران(صدى):

أعلنت وسائل الإعلام الإيرانية منذ ساعات عن بدء عمليات تدريب للطائرات العسكرية، متجاهلة قواعد إجراء التدريبات النووية السنوية للقوات الجوية في محيط مدينة أصفهان، والتي تمثل المقر الرئيسي للنشاطات النووية غير السلمية لإيران، متغاضية عن العديد من التحذيرات العالمية التي أكدت ضرورة التعامل الحريص مع المنشآت النووية.

وعلى الرغم من كون المعايير الخاصة بالسلامة والأمان تحتم تجنب إجراء أي عمليات عسكرية أو تدريبية في المناطق التي ترتبط بالأنشطة النووية، كجزء من المواثيق الدولية المنظمة لإجراءات البلدان التي تستخدم الطاقة الذرية في أغراض سلمية، وذلك حفاظًا على خلو الأجواء من أي غبار نووي قد يؤثر على سكان الدولة نفسها وجيرانها.

وتمضي إيران بشكل واضح في نفس الطريق الذي مضت فيه كوريا الشمالية خلال السنوات الأخيرة، والذي انتهى بها إلى كارثة نووية، على خلفية سقوط في مستوى الأرض، ما أسفر عن مقتل 200 شخص على الأقل وإصابة مئات آخرين.

ورغم كافة التحذيرات التي وردت على لسان خبراء في الجيوفيزياء، والتي شددت على ضرورة تجنب الاعتماد على منطقة واحدة في كافة تجاربها النووية، خاصة وأن ذلك قد يؤدي إلى هبوط أرضي وانتشار الغبار النووي في الهواء، إلا أن بيونغ يانغ رفضت الانصياع لتلك التحذيرات، وأقدمت على مزيد من التجارب، كان من بينها أقوى تجاربها على الإطلاق، والذي تم في سبتمبر الماضي.