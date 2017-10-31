ضاحي خلفان: تنظيم الحمدين يهوي زراعة الفتن

أبوظبي(صدى):

قال الفريق ضاحي خلفان قائد شرطة دبي السابق، أن قطر تتعهد أمام أمريكا بعدم تمويل الإرهاب وترفض التعهد نفسه أمام دول مجلس التعاون.

وأضاف في مجموعة تغريدات له اليوم الثلاثاء، خرجت قطر من مؤتمر قمة القمم لتكيل على المملكة والإمارات ومصر والبحرين أبشع التهم، ثم تتباكى.. الحقوني!!.

وأكد خلفان كان بإمكان قطر أن تخرج من القمة ولا أحد يعلم بما دار في اروقته، لكن حكومة الحمدين تهوي زراعة الفتن.

وأضاف يجوز أن يعقد اجتماع دول مجلس التعاون في وقته، فإذا جاء دور قطر للحديث تخرج من القاعة المملكة والإمارات والبحرين، حتى يتحدث ممثل قطر مع نفسه.