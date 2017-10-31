مقتل 4 أطفال قرب دمشق جراء قذيفة للنظام السوري
لقي اليوم الثلاثاء أربعة أطفال على الأقل، مصرعهم جراء قذيفة أطلقتها قوات النظام وسقطت أمام مدرسة بإحدى بلدات الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومصدر طبي.
وأعلن مدير المرصد رامي عبد الرحمن ” سقطت القذيفة التي أطلقتها قوات النظام أمام مدخل المدرسة في مدينة جسرين أثناء انصراف الطلاب، موقعة خمسة قتلى بينهم أربعة أطفال من التلاميذ ” .
وأكد مصدر طبي في مستشفى نقل إليه المصابون في جسرين لفرانس برس مقتل أربعة أطفال.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 56 ] نشر منذ 14 دقيقة
حسبنا الله على كل ضالم وش ذنبهم الأطفال
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21053 ] نشر منذ 2 دقيقتين
الله المستعان