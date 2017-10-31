مقتل 4 أطفال قرب دمشق جراء قذيفة للنظام السوري

دمشق(صدى):

لقي اليوم الثلاثاء أربعة أطفال على الأقل، مصرعهم جراء قذيفة أطلقتها قوات النظام وسقطت أمام مدرسة بإحدى بلدات الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومصدر طبي.

وأعلن مدير المرصد رامي عبد الرحمن ” سقطت القذيفة التي أطلقتها قوات النظام أمام مدخل المدرسة في مدينة جسرين أثناء انصراف الطلاب، موقعة خمسة قتلى بينهم أربعة أطفال من التلاميذ ” .

وأكد مصدر طبي في مستشفى نقل إليه المصابون في جسرين لفرانس برس مقتل أربعة أطفال.