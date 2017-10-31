مشعل بن ماجد يرعى حفل خيركم في 24 من الشهر الجاري

نايف السالم(صدى):

يرعى صاحب السمو الملكي الامير مشعل بن ماجد محافظ جدة حفل جمعية خيركم لتحفيظ القرآن لتكريم 1000 حافظ وحافظة لكتاب الله والذي يحمل شعار ( اجلال 38) ويقام في 24 من الشهر الجاري .

وأوضح رئيس مجلس ادارة جمعية خيركم بجدة المهندس عبدالعزيز حنفي، أن رعاية سموه لحفل الجمعية للاحتفاء بحفظة كتاب الله ( أهل الله وخاصته) ، تأتي امتداداً لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – من دعم واهتمام بكتاب الله تعالى .

ونوه رئيس خيركم أن جمعيات القرآن الكريم بالمملكة تنعم برعاية ودعم ولاة أمر هذا البلد المبارك واللذين جعلوا القرآن الكريم دستوراً للبلاد ، وبذلوا من أجله الغالي والنفيس ، وهذا ماشهد به القاصي والداني ، فالعديد من وفود جمعيات ومعاهد ومراكز القرآن الكريم حول العالم تزور خيركم سنوياً للاستفادة من برامجها وتغبطها على الرعاية الكريمة والدعم الذي يوليه لنا ولاة الامر – حفظهم الله -.

وعبّر المهندس حنفي، عن شكره وتقديره للأمير مشعل بن ماجد، على رعايته لبرامج الجمعية المختلفة مثمّنا متابعة سموه و حرصه على خدمة كتاب الله الكريم.