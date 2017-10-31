بالصور.. أمير الشمالية يوجه بانشاء فرع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة

خالد الضبيبي(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل الثقفي والوفد المرافق له .

وفي بداية اللقاء أكد سمو أمير منطقة الحدود الشماليةً أهمية عمل الهيئة ودورها في مراقبة الظواهر الجوية وإصدار التوقعات الجوية لسلامة الأرواح وحماية الممتلكات والتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة في إصدار التحذيرات والتنبيهات للتقلبات الجوية مؤكداً سموه أهمية إنشاء فرع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في منطقة الحدود الشمالية .

وأعلن رئيس الهيئة الدكتور خليل الثقفي عن إنشاء فرع للهيئة في المنطقة وذلك بناء على توجيه سموه .

وفي نهاية اللقاء وافق سمو أمير منطقة الحدود الشمالية على قبول الرئاسة الفخرية لنادي هواة الطقس .