أمير الشمالية : يوجه بمراجعة طلبات التوظيف بالجامعة ووقف التعاقدات غير الضرورية

خالد الضبيبي(صدى):

شدد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في خلال استقباله معالي مدير جامعة الحدود الشمالية الدكتور سعيد بن عمر آل عمر ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات.

على اهمية بناء الشخصية الواثقة للطالبات في جامعة الحدود الشمالية والقادرة الاعتماد على نفسها في اتخاذ قرارتها ووقف قرار الزي الموحد للطالبات .

داعيا سموه إلى ضرورة أن توسع الجامعة إسهاماتها في خدمة المجتمع، وأن تمارس دورها المأمول منها، وأن تعمل على نشر المعرفة في المجتمع باستخدام أحدث الوسائل، وا ستكمال مباني الجامعة الأكاديمية والسكنية .

ووجه سموه جامعة الحدود الشمالية إلى مراجعة جميع طلبات التوظيف للسعوديين واستقطاب الكفاءات المتميزة للجامعة. وضرورة عقد لقاء ونقاش مع جميع المتقدمين في السابق ومراجعة طلبات التوظيف للسعوديين ووقف التعاقدات غير الضرورية .

مؤكدا على ضرورة استثمار طاقات الطلبة والطالبات بما يعود بالنفع عليهم وعلى وطنهم، وأن تكون هذه الأنشطة محفزةً للإبداع لدى الطلبة، وذات قيمة مضافة لتحصيلهم الأكاديمي والمهاري، مشيرا إلى ان الشباب يشكلون دون الـ30 عاما ما نسبته 70% من سكان السعودية

ويمثلون القوة الحقيقية لتحقيق رؤية سمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان 2030 ومواكبة التحولات التي تعيشها المملكة في المجالات الاقتصادية والتقنية ،

ونوه سموه بدور الجامعات في نهضة المجتمع السعودي ، ودورها الفعال في تهيئة الكوادر الوطنية لسوق العمل، مؤكداً ضرورة أن يحظى الطالب والطالبة على حدٍ سواء بالبيئة الأكاديمية التي تجعل منهم عناصر فاعلة في المجتمع ، وأن يحظوا بالإرشاد الأكاديمي الذي يعزز مسيرتهم الأكاديميةونوه سموه بدور الجامعات في نهضة المجتمع السعودي ، ودورها الفعال في تهيئة الكوادر الوطنية لسوق العمل،

وأشار أمير منطقة الحدود الشمالية : إلى اهمية تلبية الجامعة تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهم الله – في النهوض بمستوى أبنائنا في المجالات كافة، والاستفادة منهم في الإعمار، والتطور، وتنمية سوق العمل المحلي.

وكذلك ضرورة أن لا يقتصر دور الجامعة على العملية التعليمية ، بل لابد من بذل المزيد من الجهود في مجال الأبحاث العلمية ، وخدمة المجتمع ، والابتكارات التي تلبي حاجاته .