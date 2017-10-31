خادم الحرمين يجري اتصالاً هاتفياً برئيس وزراء اليابان

نايف السالم(صدى):

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله – اتصالاً هاتفياً اليوم بدولة رئيس وزراء اليابان السيد شينزو آبي.

وعبر الملك المفدى خلال الاتصال عن تهنئته للسيد شينزو آبي بمناسبة حصوله على ولاية جديدة رئيساً للوزراء، وتطلعه – رعاه الله – إلى مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

فيما عبر دولة رئيس وزراء اليابان عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على ما أبداه من مشاعر طيبة، مؤكداً الحرص على استمرار تنمية التعاون الثنائي بين البلدين، مقدماً التهنئة للمملكة بمناسبة نجاح أعمال مبادرة مستقبل الاستثمار .