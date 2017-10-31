بالصور.. تعرف على ” جبل الكريستال ” وحلم المصرين الذي تحول لسراب

القاهرة(صدى):

يقع ” جبل الكريستال ” بقلب واحة الفرافرة في الوادي الجديد في مصر وبه عدة صخور تشبه الكريستال الفريدة من نوعها والثمينة في قيمتها.

ويعتقد المصريون أن جبل الكريستال مليء بالصخور توفر مليارات الدولارات لمصر لو أُحسِن استغلالها.

عن حقيقة هذا الجبل وصخور الكريستال التي يحتويها، قال أحمد كمال مدير المحمية يقع الجبل داخل الصحراء البيضاء على بعد كيلومترات من الفرافرة، ويعتبر مزارا سياحيا في أول طريق الدخول لمحمية الصحراء البيضاء. يوجد فيه عدة أنواع من الصخور، ومع انعكاس أشعة الشمس عليها، تلمع هذه الصخور وتبرق كالماس ” .

وأوضح أن الجبل والصخور المتجمعة حوله كانت في الأصل منطقة كهوف وتعرضت للغرق وتحولت إلى صخور جيرية ولذلك يطلق عليها ” الصخور الجيرية المتحولة ” ، وهي أول نقطة على الطريق لدخول المحمية وأمامها لافتة إرشادية كبيرة تتضمن كافة المعلومات المتاحة عنها.

على خلاف ما يعتقد المصريون، فإن هذا الجبل ليس له أي مردود اقتصادي لأن الصخور المتواجدة به ليست من الكريستال أو الماس بل هي صخور جيرية متحولة، حسب ما أكده كمال.

كما نفى كمال ما تردد عن أن نيزك ارتطم بالأرض منذ ملايين السنين في تلك المنطقة وأسهم في صهر الصخور وتحويلها إلى قطع من الكريستال الثمينة.

وشدد كمال على أن منطقة الصحراء البيضاء التي يقع فيها جبل الكريستال كانت في الأساس بحرا أثناء عصور الأيوسين وامتدت حتى العصر الكريتاسي أو ما يعرف بالعصر الطباشيري وجف البحر بعد ذلك وظهرت هذه المنطقة مكانه .