بالفيديو..شاب يعثر على ” قطط ” خلف إطار سيارته

متابعات(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مجددا، مقطع فيديو يوثق عثور شاب على قطط مختبأة خلف إطار سيارته.

ويظهر الفيديو الشاب وهو يقوم بإزالة إحدى عجلات السيارة، حيث عثر على قطتين صغيرتين مختبأتين خلف العجلة، وقطة ثالثة بجوارها.

وطالب الشاب السائقين تفقد سياراتهم قبل الانطلاق صباحاً خاصة مع دخول فصل الشتاء؛ للتأكد من عدم وجود أي حيوانات مختبأة بين أجزاء السيارة أو بداخلها.