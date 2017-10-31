بالفيديو..شاب يعثر على ” قطط ” خلف إطار سيارته
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مجددا، مقطع فيديو يوثق عثور شاب على قطط مختبأة خلف إطار سيارته.
ويظهر الفيديو الشاب وهو يقوم بإزالة إحدى عجلات السيارة، حيث عثر على قطتين صغيرتين مختبأتين خلف العجلة، وقطة ثالثة بجوارها.
وطالب الشاب السائقين تفقد سياراتهم قبل الانطلاق صباحاً خاصة مع دخول فصل الشتاء؛ للتأكد من عدم وجود أي حيوانات مختبأة بين أجزاء السيارة أو بداخلها.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 2776 ] نشر منذ 9 دقائق
لا بد من اخذ الحيطة خاصة ايام البرد القادمة تبحث القطط عن الدفء وتجدها احيانا عند المكينة
ابو محمد[ عدد التعليقات: 36939 ] نشر منذ 4 دقائق
طيب ..
,, قلنا سابقاً ، جزاه الله خير ,,
,, الرأفه باالحيوان حثنا عليها ديننا الحنيف ،، بأمرٍ من نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ,, الذي لاينطق عن الهوى ، إنما هو وحي يوحى من رب الخلايق ، سبحانه ,,