بدء سداد مستحقات اللاعبين والوكلاء لدى نادي الاتحاد

ماجد محمد(صدى):

بدأت إدارة نادي الاتحاد المكلفة، برئاسة حمد الصنيع، في تدارك إلغاء اتفاقية التسوية مع عدد من اللاعبين أو وكلاء التعاقدات في القضايا الخارجية، من خلال العمل على الوفاء بالمبالغ المستحـقة حســـب جدولــة سبتمبـــر الماضي، بعد أن كاد يتسبب تأخير اعتماد توقيع الرئيس في البنوك في إلغائها.

وأفادت مصادر أن إدارة نادي الاتحاد سددت الدفعات المستحق دفعها في سبتمبر للبرازيلي دي سوزا لاعب الفريق الأول لكرة القدم سابقاً، وغسان واكد وكيل أعمال البرازيلــــي دي سوزا، والرومانـــي بولوني، والكرواتي أنـس الشربينـــي، إلى جانب تحويل مستحقات دانيال كونزاليـــس وكـيل أعمال البرازيلــــي سوزا.

وأوضحت ذات المصادرأن إدارة الاتحاد ستحــــول في الأيام المقبلة ما تبقى من مستحقات للدائنين لشهر 9 وشهر 10، وستلتزم بهذه التسويات إلى الانتهاء منها، حيث تسعى الإدارة إلى توفير هذه المبالغ مستقبلاً.