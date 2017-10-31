النصر يستعين ببيليات بديلاً عن جيبور

نواف السالم(صدى):

أفادت بعض المصادر ان إدارة النصر عرضت اشرطة خاصة للاعب على مدير الجهاز الفني للفريق البوليفي جوستافو كوينتيروس قبل الدخول في المفاوضات النهائية مع اللاعب، الذي يقضي أياما غير جيدة مع الفريق الجنوب افريقي بعد خسارته في دور الـ 16 مسابقة الكأس أمس الأول الاحد امام تشيبا يونايتد بهدف للا شيء وعدم تقديم المستوى المأمول منه هذا الموسم الى جانب خسارته التأهل في بطولة ابطال افريقيا امام الوداد البيضاوي المغربي، في الوقت الذي اشارت فيه المصادر الى دخول الزمالك كطرف قوي لكسب خدمات اللاعب.

وأعادت إدارة النصر من جديد فتح ملف لاعب فريق ماميلودي صن داونز الجنوب افريقي خاما بيليات لانتدابه خلال فترة الانتقال الشتوية المقبلة بعد تعثر انتقاله خلال الفترة الصيفية الماضية بسبب تعنت إدارة ناديه في انتقاله بعد ان اشترطت تجديد اللاعب لعقده لمدة ثلاثة مواسم او الانتقال مقابل 3 ملايين يورو.

وتسعى إدارة النصر لبحث بيع عقد المهاجم الليبيري ويليام جيبور، الذي لم يقدم ما يشفع له بالاستمرار مع الفريق في الاستحقاقات المقبلة، وعدم قدرته في اقناع مدرب الفريق البوليفي جوستافو بدخوله في تشكيلة الفريق.

من جانب اخر، يفتقد الفريق النصراوي اليوم في مواجهته امام الباطن بالجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين الى جهود اللاعب الشاب فهد الجميعة بسبب نيله البطاقة الصفراء الثالثة امام الهلال.

وكثف المدرب جوستافو من اجتماعاته مع اللاعبين قبل المباراة من اجل اخراجهم من الانتكاسة، التي خرجوا بها في مباراة الديربي الخميس الماضي امام الهلال، حيث طالب البوليفي من اللاعبين ضرورة مسح الصورة الباهتة، التي خرجوا بها في مباراة الهلال وان تكون مواجهة الباطن بداية الانطلاقة للفريق.