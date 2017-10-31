تفاصيل جديدة في حادث قاتل زوجته بعرعر

خالد الضبيبي(صدى):

كشفت مصادر، أن قاتل زوجته بحي الضاحية في مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية، متعاط للمخدرات.

وتتواصل التحقيقات معه لكشف ملابسات الجريمة وأسبابها، حيث كشفت التحقيقات أنه مريض نفسي ويعاني أمراضا عضوية أخرى.

وكان الجاني في الأربعينيات من عمره قد أقدم على قتل زوجته (28 عاما) مساء الخميس الماضي، ثم سلم نفسه لمركز شرطة الفيصلية بعد ارتكابه الجريمة.