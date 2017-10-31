قصة حب بين صيدلانية و ” داعشي” على مواقع التواصل تنتهي بالاعتقال

لندن(صدى):

ذكرت السلطات البريطانية، أن رجلًا وامرأة تعارفا عبر موقع إلكتروني للتعارف بين المسلمين، مثُلا أمام محكمة في لندن أمس الإثنين بتهمة التخطيط لتنفيذ هجوم جهادي مستوحى من تنظيم ” داعش ” الإرهابي.

وأوضحت النيابة العامة إن منير محمد (36 عامًا) تعرف على الصيدلانية رويدا الحسن (33 عامًا) عبر موقع تعارف، حيث وضعت إعلانًا تبدي فيه رغبتها بالتعرف إلى رجل ” بسيط، بسيط جداً، ونزيه، ومستقيم، ويخاف الله قبل أي شيء آخر ” .

وبينت النيابة العامة حسب اللائحة الاتهامية إن منير محمد كان مصممًا على تنفيذ اعتداء ذئب منفرد، ورويدا الحسن كانت على علم بضلوعه في هذا المخطط .

وأكدت المدعية العامة أنه بصفتها صيدلانية فإن ” رويدا الحسن كانت تتمتع بمعرفة مهنية بالمواد الكيميائية ” ، وساعدت محمد من خلال تزويده بمعلومات عن المكونات اللازمة لصنع قنبلة وكيفية الحصول عليها وساعدته في أبحاثه .

واعتقل محمد في ديسمبر 2016 وعُثر بحوزته على اثنين أو ثلاثة من المكونات اللازمة لصنع قنبلة بيروكسيد الأسيتون التي غالبا ما يستخدمها ” داعش ” في هجماته.

كما عثر المحققون بحوزة محمد على كتيّبات تشرح طريقة صنع المتفجرات، وكيفية صنع صواعق تفجير بواسطة هواتف نقالة، إضافة إلى مادة الريسين الشديدة السمية التي تستخرج من بزور نبات الخروع.

وبحسب المدعية العامة، فإن محمد كان على اتصال عبر فيس بوك برجل كان يظنه قياديا في ” داعش ” وأعرب له طواعية عن رغبته بالحصول على ” عمل جديد في المملكة المتحدة ” أي تنفيذ اعتداء.

وبايع محمد التنظيم الإرهابي في أغسطس 2016. بحسب المصدر نفسه.