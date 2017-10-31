خادم الحرمين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس وزراء إيطاليا

علي القحطاني(صدى):

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في قصره بالرياض اليوم، دولة رئيس وزراء جمهورية ايطاليا باولو جنتيلوني.

ورحب خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – بدولته ومرافقيه في المملكة.

عقب ذلك صافح دولة رئيس وزراء ايطاليا أصحاب السمو الأمراء والمعالي الوزراء وقادة القطاعات العسكرية.

وأقام خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – مأدبة غداء تكريماً لدولته.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين ، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وصاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، وصاحب السمو الأمير خالد بن سعود بن خالد المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي.

وقد عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في قصره بالرياض اليوم جلسة مباحثات رسمية مع دولة رئيس وزراء جمهورية إيطاليا باولو جنتيلوني.

وجرى خلال الجلسة، استعراض العلاقات الثنائية، وآفاق التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

حضر جلسة المباحثات، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الوزير المرافق، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، والقائم بالأعمال في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إيطاليا فيصل بن حنيف القحطاني .

كما حضرها من الجانب الإيطالي، سفير جمهورية إيطاليا لدى المملكة لوكا فيراري، والمستشارة الدبلوماسية لدولة رئيس الوزراء ماريا نجيلا زابيا، ونائب الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور أنتونينو ريتسو نيرفو، والمستشار العسكري لدولة رئيس الوزراء اللواء كارميني مازييلو، ومدير مكتب دولة رئيس الوزراء الدكتور أنتونيو فونيتشييلو.

