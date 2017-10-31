حسام غالي على رادار وادي دجلة

ماجد محمد(صدى):

أفاد مصدر مقرب من اللاعب المصري حسام غالي بأن الأخير يعيش أيامًا صعبة داخل نادي النصر السعودي، بعد الهجوم الذي يتعرض له من قبل الجماهير هناك، وتفكير الجهاز الفني للنادي في الاستغناء عنه في يناير.

وأضاف المصدر أن ” غالي بات قريبًا من العودة للدوري المصري، بعد أن تلقى عرضًا شفويًا من وادي دجلة، للعب بصفوفه في انتقالات الشتاء المقبلة ” .

وتابع المصدر “ بات من المقرر أن يحسم غالي موقفه من عرض وادي دجلة خلال الأيام المقبلة، خاصة بعد الاتصالات الهاتفية التي تلقاها من مدرب الفريق أحمد حسام ميدو، ورئيس النادي ماجد سامي لإقناعه بالعودة إلى مصر واللعب لوادي دجلة ” .