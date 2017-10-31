نائب أمير عسير يترأس اجتماع فريق عمل برنامج ريادة

محمد بن طحيطح (صدى):

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير ظهر اليوم بقاعة الاجتماعات بديوان الإمارة اجتماع فريق برنامج الملك عبدالله لتطوير العمل بإمارات المناطق “ريادة ” بحضور سعادة وكيل إمارة منطقة عسير سليمان بن محمد الجريش و المدير التنفيذي لمشروع ريادة سلطان بن بداح الحربي ومندوب وكالة الوزارة لشؤون المناطق خالد بن سليمان الصبحي وأعضاء اللجنة الاشرافية لمشروع التطوير .

وفي بداية الاجتماع أشاد سمو نائب أمير منطقة عسير بما توليه وزارة الداخلية من اهتمام ودعم لإمارات المناطق كافة ، برعاية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – يحفظهم الله -، وذلك لتسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية والتقنية لتطوير منظومة العمل بالإمارات حيث يستهدف المشروع إحداث نقلة نوعية ويحقق التطلعات .

وشاهد سموه والحضور عرضاً مرئياً اشتمل على ماتم عمله خلال الفترة السابقة لفريق العمل وكذلك الخدمات الرئيسية وهي : خدمات السجناء وخدمات الزواج وخدمات الدفن والوفيات وخدمات الشكاوي وخدمات الاستعلام وطلبات أخرى , كما أطلع سموه على ماتم إنجازه من خدمات ممثلة في الخدمات الإلكترونية عبر منصة ” أبشر ” والتي تمكن المستفيدين من رفع طلباتهم إلكترونيا والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الإمارات , كذلك تم تطوير استراتيجية موحدة خاصة بتقنية المعلومات و تم فتح قناة تواصل بين المسؤولين في الإمارات والمواطنين لاستقبال ومعالجة الطلبات الواردة عن طريق الاتصال المرئي وذلك لتسهيل الخدمة للمواطنين والمقيمين و تم تطوير مركز بيانات سحابي يخدم جميع إمارات المناطق في بيئة مركز المعلومات الوطني , كما تم تدريب 1,300 قيادي و موظف في 15 مجالات تدريبية على مستوى الإمارات كما ناقش سموه مع الجميع المشاريع الجاري تنفيذها حسب الجدول المتوقع لها

وفي ختام الاجتماع وجّه صاحب السمو الملكي نائب أمير منطقة عسير كافة الجهات بالعمل بروح الفريق الواحد وذلك لتنفيذ البرنامج على أكمل وجه وسرعة إنهاء إجراءات التحول الالكتروني وفق خطة زمنية محددة.

