انتهاء المرحلة الأولى لدمج ” ميناء الملك عبدالله ” بـ ” سنام “

نايف السالم(صدى):

اكتملت المرحلة الأولى من عملية الدمج بين نظام إدارة ميناء الملك عبدالله ونظام ” سنام ” التابع لجمارك المملكة، في خطوة ستتيح تبادل بيانات الشحن وتعليمات فحص الحاويات إلكترونيا، وتحديد مواقع الحاويات بساحة الفحص الجمركي بين ميناء الملك عبدالله والجمارك.

وتشتمل عملية الدمج نظام إدارة الميناء المكون من نظام معلومات حاسوبي يتم العمل بموجبه في ميناء الملك عبدالله لتسهيل الوصول إلى المعلومات التي تتيح تنفيذ العمليات بكفاءة، بنظام سنام الذي يقوم على تبادل البيانات إلكترونيًّا بين جميع الأطراف ذات العلاقة بالاستيراد والتصدير من القطاعين العام والخاص، في مختلف الموانئ والمطارات والمنافذ البرية في المملكة.