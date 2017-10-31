بالصور.. إزالة 47 حوشا مخالفا في مخطط عشوائي بمكة

حسين العلي (صدى):

تمكنت بلدية العمرة الفرعية بمكة المكرمة من إزالة تعديات في مخطط عشوائي على مساحة نحو30.000 ثلاثين ألف متر مربع واقعة في نطاق البلدية .

أوضح ذلك رئيس بلدية العمرة الفرعيه المهندس خالد بن عبدالله سندي مؤكدا استمرار الجهود في حماية الأراضي من التعديات ، وذلك إنفاذا لتوجيهات معالي امين العاصمه المقدسة وحرصا على حماية الاراضي والممتلكات العامة .

وقال أن الأراضي التي تم الاعتداء عليها كانت محاطة بعقوم ترابية بطريقة عشوائية بدون صكوك او تراخيص نظامية ، مضيفا بأن المخطط عشوائي وهو عبارة عن بتر خرسانية واسوار حديثة الانشاء ، وجميعها تمت ازالتها بمشاركة ودعم شرطة البلديات وعدد من الجهات المعنية وبرآسة المهندس معتصم بازرعة رئيس قسم مراقبة البناء بالبلدية .

من جهته قال مساعد رئيس قسم مراقبة البناء الاستاذ مساعد الراجحي المشرف على الإزالات ، بأن عدد الاحواش المخالفة التي تمت ازالتها (سبعه واربعون حوش مبنيه بالبلك الاسمنتي) تمت ازالتها كليا ، كما تم ازالة بتر لمخطط عشوائ ليصبح إجمالي ماتم ازالته بمساحة ٣٠ الف متر مربع .

الجدير بالذكر بأن امانة العاصمه المقدسة ممثله في بلدياتها الفرعيه لا تألو جهدا في متابعة كافة المواقع التي قد تشهد تعديات وتقوم بإزالتها واتخاذ كافة الاجراءات النظامية بحق المخالفين دون تهاون .