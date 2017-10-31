انطلاق تسلا Model S شوتينج بريك بإنتاج 20 نسخة فقط

عادل الحربي(صدى):

هل توقعتم أن تروا سيارة شوتينج بريك كهربائية, ولكن هذا ما سيحدث بالفعل من قبل شركة تسلا التي ستقدم الجسم الأكثر عملية وستصنع السيارة يدوياً في 20 نسخة فقط وقد حجز نسخة منهم جامع السيارات الهولندي فلوريس دي رادت مما يبقي 19 نسخة للحجز. وستكون السيارة جاهزة بالفعل في الأسبوع الأول من مارس 2018 .

وقد تم تصنيع السيارة في الولايات المتحدة وأعيد تصميمها كسيارة شوتينج بريك في بريطانيا وتم تحويلها في النهاية في هولندا وهو ما يعني جهد دولي في تعديل هذه السيارة. وتساهم في تصنيع السيارة شركات هولندية مع تقديم صورة تشويقية للسيارة وتجمع السيارة بين عملية السيارات الواجن وأداء نسخ P100D وهي سيارات يمكنها نقل العائلات والأسر.

ولايزال السعر الخاص بالسيارة غامض ولكن ينتظر أن يكون سعرها بخمس أصفار على الأقل وتحمل محركين كهربائيين .