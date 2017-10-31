بالصور.. البلدية تزيل سيارات تالفة وتحجز مواشي سائبة من مخطط ابن مشيط

محمد بن طحيطح (صدى):

صرح المتحدث الرسمي لبلدية محافظة خميس مشيط بدر خويلد القرني أن البلدية وفي إطار مسئولياتها عن أعمال النظافة العامة ورفع مستوى الإصحاح البيئي في المحافظة قامت بازالة سيارات تالفة تم استخدامها للتعدي على أحد الشوارع بمخطط ابن مشيط وكذلك استخدامها كمرمى للنفايات وإعاقة البلدية من الوصول للشارع المؤدي لمنزل احد المواطنين، حيث تم رفع جميع المخلفات ذات الحجم الكبير والنفايات المتراكمة وتعقيم الشارع بمواد النظافة لمنع تجمع الحشرات والميكروبات الضارة،

وبين القرني انه وبذات المقع تم حجز ٢١ راس من الأبقار السائبة في المخطط والتي يقوم بتربيتها المواطن نفسه ما تسبب ذلك في اذى المجاورين له من السكان وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال تلك المواشي وفق الأنظمة والتعليمات المبلغة للبلدية وقد اوضح سعادة رئيس البلدية المكلف سليمان بن عبدالله ال رابعة أن البلدية لم تدخر جهد في القيام بالاعمال تندرج ضمن مسئولياتها والتي تضمن نظافة الموقع والحفاظ عليه من التعدي الا أن هناك إجراءات نظامية اخرى يلزم اتخاذها من عدة جهات حكومية وذلك لضمان عدم تكرار ذلك ومحاسبة من يخالف الأنظمة والتعليمات التي وضعت لحماية صحة المواطنين.

