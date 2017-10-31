” الإحصاء ” تكشف نصيب المواطن من استهلاك الغاز

عادل الحربي(صدى):

كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن رسمًا بيانيًّا يوضح مؤشر نصيب الفرد من استهلاك الغازات البترولية المسالة خلال عامي 2010 و2016.

ويقوم المؤشر بمعادلة رياضية بسيطة تقوم على قسمة مجموع الاستهلاك العام للغازات البترولية المسالة على عدد السكان بالمملكة.

وأوضح المؤشرارتفعاع من (10.96) لتر لكل فرد عام 2010 حين كان عدد السكان يقارب 27.5 مليون؛ إلى (14.52) لتر لكل فرد عام 2011 مع عدد سكان تجاوز 28.17 مليون، ثم انخفض إلى أن بلغ (11.70) لتر لكل فرد في عام 2016، رغم أن عدد السكان في تلك المرحلة تجاوز 31.7 مليون.