وفاة طفل بصبيا إثر نسيانه في ” ميكروباص ” 5 ساعات

حسن الجعفري(صدى):

توفى طفل، في مستشفى صبيا العام، إثر نسيانه في “ميكروباص” أثناء ذهابه ليومه الدراسي.

ووصل الطفل المستشفى متوفي، في الساعة 12:00 ظهر اليوم، بسبب اختناقه إثر مكوثه خمس ساعات تقريبًا داخل المركبة.

وقال الناطق الإعلامي باسم تعليم صبيا علي بن إبراهيم خواجي، إن الطفل المتوفى لا يدرس ضمن روضات الأطفال التابعة لإدارة التعليم بصبيا، بل هو أحد طلاب حلقة دوحة القرآن للأطفال بالظبية، والتي تتبع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة صبيا، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.