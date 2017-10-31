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وفاة طفل بصبيا إثر نسيانه في ” ميكروباص ” 5 ساعات

وفاة طفل بصبيا إثر نسيانه في ” ميكروباص ” 5 ساعات
حسن الجعفري(صدى):

توفى طفل، في مستشفى صبيا العام، إثر نسيانه في “ميكروباص” أثناء ذهابه ليومه الدراسي.

ووصل الطفل المستشفى متوفي، في الساعة 12:00 ظهر اليوم، بسبب اختناقه إثر مكوثه خمس ساعات تقريبًا داخل المركبة.

وقال الناطق الإعلامي باسم تعليم صبيا علي بن إبراهيم خواجي، إن الطفل المتوفى لا يدرس ضمن روضات الأطفال التابعة لإدارة التعليم بصبيا، بل هو أحد طلاب حلقة دوحة القرآن للأطفال بالظبية، والتي تتبع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة صبيا، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 13836 ] نشر منذ 1 ساعة

لا حول و لا قوة الا بالله
يمكن كان نايم في الباص

[ عدد التعليقات: 21803 ] نشر منذ 1 ساعة

ياالناطق الأعلامي
حتى لو مايدرس عنك
مهو إنسان طيب🤔
أكرهه شي عندي يوم تصير مصيبة ويجيني واحد مسؤل ويرقع
ياخواجي خاف ربك فيما تقول
يعني لاصار مهو فاالروضة
تهملونه كذا
يخي حتى لو هو راعي غنم ولقيته فوضع سيء ساعده

[ عدد التعليقات: 36939 ] نشر منذ 44 دقيقة

الله يشفع به لوالديه ويحسن عزاهم فيه ,, آمين ,,

,, الحرص وملاحظة الأطفال واجب على كل مسؤول وعدم التراخي في مثل هاالأمور ,,

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