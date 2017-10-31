مقاتلات التحالف تستهدف الحوثيين في ” نهم وبني مطر ” بصنعاء

فهمي محمد(صدى):

شنت مقاتلات دول تحالف دعم الشرعية في اليمن غارات جوية على موقع الميليشيا الانقلابية في مديرية نهم، شرقي العاصمة صنعاء، وسط استمرار المعارك الميدانية اليوم.

وقالت مصادر ميدانية: الغارات استهدفت اليوم مواقع الميليشيا الانقلابية في منطقة رمادة، بمديرية نهم في صنعاء، بالتزامن مع استمرار المعارك الميدانية بين قوات الجيش الوطني اليمني والميليشيا الانقلابية في العديد من مواقع مديرية نهم.

وأضافت: في مديرية بني مطر غربي العاصمة صنعاء؛ قصفت مقاتلات التحالف مواقع وتجمعات متفرقة للميليشيا الانقلابية بمنطقة بقلان، وكبدتها خسائر بشرية وعسكرية.