النساء على أرض ” الكلاسيكو ” في يناير
أكد وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة للشؤون الفنية والاستثمار المهندس عبدالرحمن القضيب أن بداية السماح بدخول العائلات للملاعب في المملكة سيكون في أول مباراة تقام في أحد الملاعب الثلاثة المحددة في شهر يناير القادم 2018.
وأشار القضيب إلى أنه تم تحديد ملعب الملك فهد الدولي بالرياض وملعب الملك عبدالله بجدة وملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام كمرحلة أولى، نظرا لما تحتويه هذه الملاعب من تهيئة عن بقية الملاعب في المملكة.
وقال القضيب أنه تم تخصيص مقاعد الدور الخامس بالكامل للعائلات في ملعب الجوهرة، وتخصيص المدرجات الجنوبية الغربية والشرقية في ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام أيضا لها، مؤكدا أن المقاعد المخصصة للعائلات في ملعب الملك فهد مميزة وتتجاوز 7000 مقعد وثلاث بوابات خاصة للدخول.
وولفت القضيب أن دخول النساء للملاعب سيكون عبر بوابات خاصة بإشراف نسائي في كل بوابة، إضافة إلى نقاط البيع والمطاعم التي سيكون العنصر النسائي موجود بها لخدمة العائلات.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21803 ] نشر منذ 1 ساعة
CNN
حاطه صورة بتويتر اليوم للي بيشوفها
لشاب جالس فمدرجات الملعب
ووراه مطوع
وفي بنتين بعيد شوي
والعيون عليهم🤔
طالع في السراب[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
وين رايحه …
رايحة أحضر مباراة ال طوط طوط طو & مع ال طوط طوط طوط
وبالحقيقه طالعه مع طوط طوط طووووووط ما دري وش يسوون عاد
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13836 ] نشر منذ 1 ساعة
افا ما فيه اختلاط مع الحلوات .
خلاص ما راح احضر للملاعب اتفرج على المباراه في البيت مع مدرعاتي
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21803 ] نشر منذ 1 ساعة
لا لازم يبوعمار
النبي عليةالصلاةوالسلام يقول
فرقوا بينهم فاالمضاجع.
هذا وهم أخوان من أم وأب
أجل كيف باالباقي🤗🤗