النساء على أرض ” الكلاسيكو ” في يناير

ماجد محمد(صدى):

أكد وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة للشؤون الفنية والاستثمار المهندس عبدالرحمن القضيب أن بداية السماح بدخول العائلات للملاعب في المملكة سيكون في أول مباراة تقام في أحد الملاعب الثلاثة المحددة في شهر يناير القادم 2018.

وأشار القضيب إلى أنه تم تحديد ملعب الملك فهد الدولي بالرياض وملعب الملك عبدالله بجدة وملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام كمرحلة أولى، نظرا لما تحتويه هذه الملاعب من تهيئة عن بقية الملاعب في المملكة.

وقال القضيب أنه تم تخصيص مقاعد الدور الخامس بالكامل للعائلات في ملعب الجوهرة، وتخصيص المدرجات الجنوبية الغربية والشرقية في ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام أيضا لها، مؤكدا أن المقاعد المخصصة للعائلات في ملعب الملك فهد مميزة وتتجاوز 7000 مقعد وثلاث بوابات خاصة للدخول.

وولفت القضيب أن دخول النساء للملاعب سيكون عبر بوابات خاصة بإشراف نسائي في كل بوابة، إضافة إلى نقاط البيع والمطاعم التي سيكون العنصر النسائي موجود بها لخدمة العائلات.