نواز شريف يغادر المملكة للاجتماع برئيس الوزراء الباكستاني في لندن

عبدالعزيز القثامي (صدى):

أفادت تقارير إعلامية، بمغادرة نواز شريف للمملكة، لمدة يوم واحد، في طريقه إلى العاصمة البريطانية لندن للاجتماع مع رئيس الوزراء الباكستاني شهيد خاقان عباسي

وشارك في الاجتماع كل من رئيس الوزراء الباكستاني شهيد خاقان عباسي ونواز شريف رئيس الوزراء السابق ورئيس حزب الرابطة الإسلامية، وشقيقه شهباز شريف رئيس حكومة إقليم البنجاب.

وحسب التقارير الإعلامية فإن الاجتماع ناقش تحديد مصير نواز من رئاسة الحزب وانتهى بأن قرر الحزب استمرار نواز على رأسه.