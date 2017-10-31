بالفيديو.. أسيل عمران تتفاجئ بالهدايا قبل عيد ميلادها
نشرت الفنانة أسيل عمران مقطع فيديو عبر تطبيق إنستجرام، شاركت فيه جمهورها عددا من الهدايا التي تلقتها بمناسبة عيد ميلادها.
وظهرت ” أسيل ” في الفيديو وهي تستعرض الهدايا وعلقت قائلة ” تلقيت اليوم عدد من الهدايا رغم ان عيد ميلادي لسه فاضل عليه أيام ” ، مضيفة ” ما بعرف مين باعتهم لكن أكيد هو شخص بيعرفني كتير وعارف شو بحب ” .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13836 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب مبروك
ابو بدر الهلالي[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 1 ساعة
الحمد لله الذي عافانا مما أبتلوا فيه وفضلنا على كثير من خلقه تفضيلاًّ!!!!!؟
طيب وبعدين تراكم مصختوووووووووووووووووووها بجد كفااااية؟!!
خلاص عرفنا
بليهد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 26 دقيقة
خرررررفان