بالفيديو.. أسيل عمران تتفاجئ بالهدايا قبل عيد ميلادها

أماني الغامدي(صدى):

نشرت الفنانة أسيل عمران مقطع فيديو عبر تطبيق إنستجرام، شاركت فيه جمهورها عددا من الهدايا التي تلقتها بمناسبة عيد ميلادها.

وظهرت ” أسيل ” في الفيديو وهي تستعرض الهدايا وعلقت قائلة ” تلقيت اليوم عدد من الهدايا رغم ان عيد ميلادي لسه فاضل عليه أيام ” ، مضيفة ” ما بعرف مين باعتهم لكن أكيد هو شخص بيعرفني كتير وعارف شو بحب ” .

