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بالفيديو.. أسيل عمران تتفاجئ بالهدايا قبل عيد ميلادها

بالفيديو.. أسيل عمران تتفاجئ بالهدايا قبل عيد ميلادها
أماني الغامدي(صدى):

نشرت الفنانة أسيل عمران مقطع فيديو عبر تطبيق إنستجرام، شاركت فيه جمهورها عددا من الهدايا التي تلقتها بمناسبة عيد ميلادها.

وظهرت ” أسيل ” في الفيديو وهي تستعرض الهدايا وعلقت قائلة ” تلقيت اليوم عدد من الهدايا رغم ان عيد ميلادي لسه فاضل عليه أيام ” ، مضيفة ” ما بعرف مين باعتهم لكن أكيد هو شخص بيعرفني كتير وعارف شو بحب ” .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 13836 ] نشر منذ 1 ساعة

طيب مبروك

[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 1 ساعة

الحمد لله الذي عافانا مما أبتلوا فيه وفضلنا على كثير من خلقه تفضيلاًّ!!!!!؟
طيب وبعدين تراكم مصختوووووووووووووووووووها بجد كفااااية؟!!
خلاص عرفنا

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 26 دقيقة

خرررررفان

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