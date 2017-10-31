إنترنت فائق السرعة على متن الطائرات قريبا

سالم المطيري(صدى):

نجحت شركة ” الياه سات ” المشغلة لخدمات الاتصالات الفضائية، التابعة لشركة مبادلة للإستثمار، في إجراء تجربة ناجحة لأنظمة الاتصالات، الخاصة بطائرات الركاب، بسرعات غير مسبوقة، تفوق 50 ميجابايت في الثانية، ومن المقرر أن تتوفر خدمة الاتصال فائق السرعة لشركات الطيران خلال العام المقبل.

وتساهم التقنية، في تعزيز تجربة المسافرين جواً عبر العالم، إذ ستمنحهم سرعات إنترنت غير مسبوقة على ارتفاع عشرات آلاف الأقدام، وحتى فوق المحيطات.

المشروع المبتكر ثمرة تعاون إماراتي بين ياهسات والاتحاد للطيران ودو، بدعم من هيوز نتورك وكارلايل إنتركونكت العالميتين.

وتمت تجربة هذه التقنية بنجاح في مختبر يحاكي بيئة طائرة إيرباص والنتيجة إنترنت بسرعة فائقة تتيح للمسافرين استخدام خدمات وتطبيقات التواصل الاجتماعي والمحادثة المرئية بالإضافة إلى قدرات تشغيل محتويات مرئية عالية الوضوح.