تعليق العمل بمجلس الأمة الكويتي لحين تشكيل حكومة جديدة

خالد الظفيري(صدى):

أنهى رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم الجلسة التي كانت مقررة اليوم، نظرًا لقبول استقالة الحكومة أمس، وفي ظل عدم اكتمال النصاب، وذلك لحين تشكيل حكومة جديدة.

وقال الغانم إنه ” نظرًا لاستقالة الحكومة وقبول استقالتها، ونظرًا لعدم اكتمال النصاب، ولعلمي بأن الحكومة لن تحضر أية جلسات مقبلة، لذا ترفع جلسة مجلس الأمة اليوم، وذلك لحين تشكيل الحكومة الجديدة “.

وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قد أصدر أمس (30 أكوبر 2017) أمرًا بقبول استقالة الحكومة.