” الشورى ” يطالب ” واس ” بتطوير عملها وتجويد خدماتها الإلكترونية

علي القحطاني(صدى):

طالب مجلس الشورى، اليوم، في مستهل جلسته العادية الثانية والستين التي عقدها برئاسة مساعد رئيس المجلس، وكالة الأنباء السعودية ” واس ” ، بتطوير التدريب الإعلامي، بإنشاء مركز تدريبي إعلامي، والاستثمار فيه بالتعاون مع القطاع الخاص.

كما حث الوكالة على تطوير تطبيقاتها الذكية وموقعها الإلكتروني وتجويد خدماتها الإلكترونية باللغات المختلفة، وذلك.

وأقر المجلس أيضاً تشكيل لجنة خاصّة لدراسة مقترح عضو المجلس السابق علي الوزرة؛ لدراسة صرف قيمة تذاكر السفر بناءً على طلب الموظف بدلاً من تأمينها عينياً.