مقتل 200 شخص في انهيار نفق بكوريا الشمالية
أسفر انهيار نفق بالقرب من موقع اختبار نووي، عن مقتل ما يقرب من 200 مواطن كوري شمالي.
وقال مسؤول بكوريا الشمالية إن الحادث وقع خلال عملية بناء لنفق تحت الأرض في موقع بوكيونج لإجراء التجارب النووية، الواقع في شمال شرق كوريا الشمالية، في يوم 10 أكتوبر الجاري.
وكان نحو مائة من الأشخاص محاصرين في أنفاق تحت الأرض، وأنه أثناء عملية الإنقاذ وقع انهيار آخر، مما رفع العدد الكلي للقتلى إلى نحو 200 شخص.
يذكر أن بيونغيانغ تباشر برنامجا غير مسبوق للتجارب الصاروخية في الشهور الماضية، بالإضافة إلى التجربة النووية الأكبر لها التي أجرتها في أوائل سبتمبر، مما أغضب الصين، حليفتها الكبرى الوحيدة، وتسبب في تعرضها لعقوبات دولية وأميركية إضافية.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 36939 ] نشر منذ 41 دقيقة
هم مستعدين يضحون بأنفسهم عن بكرة ابيهم ، لعيون ابو خدود ورديه ,,
,, 200 شخص لاشي ,,
ابو محمد[ عدد التعليقات: 36939 ] نشر منذ 23 دقيقة
للتصحيح اللغوي ,,
,, هم مستعدون ,,,^^