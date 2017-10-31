بالصور ..شرطة العطيف تطيح بـ ” 41 ” مخالف و3 أشخاص في قضايا جنائية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

ضبطت الفرق الأمنية التابعة لمخفر شرطة العطيف شمالي محافظة الطائف،5 قضايا جنائية، منها: ثلاثة من الأشخاص يحملون سلاحاً أبيض، واثنان يشتبه فيهما من حيث وقوفهما عند المحال التجارية أثناء أداء الصلاة، كما تم ضبط 8 مركبات كانت قد ارتكبت مخالفات مرورية.

وقالت المصادر أنه تم ضبط 41 مخالفاً لنظام العمل، تم اتخاذ الإجراء بتسليمهم إلى الجهة المختصة.

جاء ذلك خلال حملة أمنية موسعة و مُنظمة بالتعاون مع دوريات الشُرط والتي نجحت من خلالها في ضبط عدد من القضايا الجنائية، إضافة إلى عدد من المخالفين، وبعض المُشتبه فيهم في تنفيذ قضايا سرقات قبل وقوعها.