بالصور ..شرطة العطيف تطيح بـ ” 41 ” مخالف و3 أشخاص في قضايا جنائية
ضبطت الفرق الأمنية التابعة لمخفر شرطة العطيف شمالي محافظة الطائف،5 قضايا جنائية، منها: ثلاثة من الأشخاص يحملون سلاحاً أبيض، واثنان يشتبه فيهما من حيث وقوفهما عند المحال التجارية أثناء أداء الصلاة، كما تم ضبط 8 مركبات كانت قد ارتكبت مخالفات مرورية.
وقالت المصادر أنه تم ضبط 41 مخالفاً لنظام العمل، تم اتخاذ الإجراء بتسليمهم إلى الجهة المختصة.
جاء ذلك خلال حملة أمنية موسعة و مُنظمة بالتعاون مع دوريات الشُرط والتي نجحت من خلالها في ضبط عدد من القضايا الجنائية، إضافة إلى عدد من المخالفين، وبعض المُشتبه فيهم في تنفيذ قضايا سرقات قبل وقوعها.
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