9 أخطاء ترتكبها كل فتاة بعد الزواج

أماني الغامدي(صدى):

كشف إحدى الدراسات ، أنه هناك بعض التصرفات الي يكرهها الرجل في المرأة وهي التي من شأنها أن تؤدي إلى نفوره منها والابتعاد عنها.

في ما يلي مجموعة من النصائح لكل فتاة مقبلة على الزواج ولكل امراة تعاني ابتعاد زوجها عنها :

1– الغيرة الشديدة: الغيرة مطلوبة ولكن اذا زادت عن حدها فانها تكون دليل علي عدم الثقه بزوجك وبنفسك.

2– عدم الاهتمام بالنفس: تتوقف بعض السيدات عن الاعتناء بأنفسهن بعد الزواج.

3– التذمر والعبوس: أكثر شيء يبغضه الرجل هو المرأة العابسة الغاضبة.

4– ان الا تعبري له عن حبك له بالطريقه التي يحبها.

5- وفري له الجو الهادى الرومانسي في المنزل.

6– اذا وجدته ساكناً وصامتاً، لا تصري علي معرفه ما به بل اتركيه حتي يهدأ.

7– وفري له مساحة من الخصوصية له ولا تشكي في تصرفاته او تحسسيه بذلك.

8– العلاقة الزوجية هي اساس كل بيت لذا حاولي ان تفعلي كل شئ يحبه.

9-كوني له صديقة واماً قبل ان تكوني زوجة.