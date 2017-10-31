9 أخطاء ترتكبها كل فتاة بعد الزواج
كشف إحدى الدراسات ، أنه هناك بعض التصرفات الي يكرهها الرجل في المرأة وهي التي من شأنها أن تؤدي إلى نفوره منها والابتعاد عنها.
في ما يلي مجموعة من النصائح لكل فتاة مقبلة على الزواج ولكل امراة تعاني ابتعاد زوجها عنها :
1– الغيرة الشديدة: الغيرة مطلوبة ولكن اذا زادت عن حدها فانها تكون دليل علي عدم الثقه بزوجك وبنفسك.
2– عدم الاهتمام بالنفس: تتوقف بعض السيدات عن الاعتناء بأنفسهن بعد الزواج.
3– التذمر والعبوس: أكثر شيء يبغضه الرجل هو المرأة العابسة الغاضبة.
4– ان الا تعبري له عن حبك له بالطريقه التي يحبها.
5- وفري له الجو الهادى الرومانسي في المنزل.
6– اذا وجدته ساكناً وصامتاً، لا تصري علي معرفه ما به بل اتركيه حتي يهدأ.
7– وفري له مساحة من الخصوصية له ولا تشكي في تصرفاته او تحسسيه بذلك.
8– العلاقة الزوجية هي اساس كل بيت لذا حاولي ان تفعلي كل شئ يحبه.
9-كوني له صديقة واماً قبل ان تكوني زوجة.
alfahd42[ عدد التعليقات: 12381 ] نشر منذ 2 ساعتين
حلو هذا المطلوب
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5659 ] نشر منذ 2 ساعتين
اجمل وارقى واروع دراسه تحياتي😂😁😊
ابوباسم[ عدد التعليقات: 484 ] نشر منذ 2 ساعتين
كوني متسامحه وخلصنا
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6082 ] نشر منذ 2 ساعتين
… 2– عدم الاهتمام بالنفس: تتوقف بعض السيدات عن الاعتناء بأنفسهن بعد الزواج …
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هـــذا هـــــــو أهـــــم شـــــي . وإللــــــــي تِسَــــــويــه أغلَـــــب ألبــــــــنات بَــــــعد ألــــــزياج .
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🤔🙄🤔🙄🤔🙄😥😢😢😥😭😭😭😭😄😜😜😜😁😅😊😊😂😂.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13836 ] نشر منذ 2 ساعتين
4– ان الا تعبري له عن حبك له بالطريقه التي يحبها.
لماذا لا تعبر عن حبها لزوجها ؟
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6082 ] نشر منذ 2 ساعتين
ألــــــزواج .. تصحيح..تصحيح.. واخزياه .😊.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21803 ] نشر منذ 1 ساعة
وقوم قامت قيامتك
على الصبحية هذي أنسيها🤗🤗🤗🤗
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15191 ] نشر منذ 1 ساعة
👌😊
💄ام محمد👍🏻💄[ عدد التعليقات: 5928 ] نشر منذ 1 ساعة
كل شيء يعتمد عليه هو اذا يبيها تهتم بنفسها يعطيها مصروف يساعدها على الاهتمام بنفسها والعبوس اذا كان هو تعامله طيب معها ماهو كله مكشر هناك هي تتبادل معه نفس الشعور الجو الرومانسي على حسب يمكن هو ماهو راعي رومانسية لانه كثير ذكور يعتبرون الرومانسية خرابيط وحركات مسلسلات تركية يعني كل شيء يعتمد عليه هو
ابو محمد[ عدد التعليقات: 36939 ] نشر منذ 56 دقيقة
ممتاز .. صحيح ,,
,, اهم شي لاشافته صافن لوحده ، تقلفعي عن وجهه قبل تقوم القيامه باالبيت ,,