لطيفة الشعلان ترد على المشككين في جنسيتها: سعودية أبا عن جد
ردت عضو مجلس الشورى لطيفة الشعلان، على المشككين في سعودية أفراد أسرتها، مؤكدة أنها تتعرض لهجمة تشوه أهدافها ومشروعاتها في حقوق المرأة وتربطها بغايات ومنافع ذاتية.
وأوضحت أن أسرتها سعودية أبا عن جد، وأن أسرتها خالدية من القصب بمنطقة الوشم بالرياض، وأبانت الشعلان أن أمها سعودية من القصب أيضا وليست أردنية كما زعم البعض، وأن زوجها من أسرة تميمية بمنطقة القصيم.
وكان وسم نشط على موقع ” تويتر ” أخيراً وزعم بعض المغردين فيه أن لطيفة الشعلان تحظر الكثير من متابعيها على ” تويتر ” بسبب اختلافهم معها في الرأي، وردت عضو الشورى بأن حسابها ” شخصي ” و ” ليس منبراً لمجلس الشورى حتى يحتج عليَّ بعضويتي، لي الحق بل أنا مطالبة بحظر من يسيء الأدب حمايةً للذوق العام ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21803 ] نشر منذ 2 ساعتين
زعلو الخاله لطيفه حسبي الله عليهم
حظرتنا كلنا
ليش ياخاله
لييييييييييش😭😭😭
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21803 ] نشر منذ 2 ساعتين
دخلت تويتر حسيت الجو حااار وأشم ريحة حريقة
على بالي مكيف المكتب خربان
أثر الخاله لطووووووف
مولعه🔥👹🔥
😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6082 ] نشر منذ 2 ساعتين
يخــــوي ســــــــــــــعد … .قاآآآآهرهم😎👍.ههههههههههههههه.
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لــيه مَطَفيــــــتها .🔥🔥🚿🔥🔥.ههههههههههههه.😅😁😂.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13836 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب من نشرت صوره لها كي نتعرف عليها عن قرب
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21803 ] نشر منذ 2 ساعتين
وين أطفي
أقولك شعللت الدنيا
حسستني أنهم فعلآ صادقين
لأن محد يزعل كذا الا واحد عنده بلا🤔
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم[ عدد التعليقات: 21803 ] نشر منذ 2 ساعتين
مفروض يتركونها بحالها
حرمه كبيرة بغت 🤔
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6082 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههههه.😂😂😂😁😁😁😅😅😅🤣🤣🤣😄😄😄ههههههههههههه.
💄ام محمد👍🏻💄[ عدد التعليقات: 5928 ] نشر منذ 1 ساعة
هم كذا ربعنا اذا الواحد ما عجبهم قالوا عنه ماهو سعودي وشككوا بأصله
هزيم[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 1 ساعة
كم من امراه عن مية رجال بافعالها وتحملها المسؤليه.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 36939 ] نشر منذ 1 ساعة
انتقدوا آرائها واتركوا اصلها وفصلها ،،
،،، وان كانت من الشعلان أمراء الروله ، فهي بنت اصل وفصل ، أفضل أصل من بعض منتقديها ,,
,, ناقشوا آرائها فقط ، مالكم ومال شخصها ,,
,, بعض البشر امره عجيب وغريب ,,
الدسك22[ عدد التعليقات: 257 ] نشر منذ 1 ساعة
ونعم ببنت الشعلان
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21803 ] نشر منذ 55 دقيقة
لطيفة إنسانه عظيمة
إنسانه تسوى الف رجال
يكفي إنها سوت شي
كنا نعده من سابع المستحيلات
احلى تحية للخاله لطوف👏👏👏
وباالنسبة للمشككين فنسبها
ترى نسب الناس كلها لآدم وحواء
وآدم خلق من تراب
وحن من التراب واليه
ويكفيك فخر إنك تنتسب لأمة لاإله الا الله
محمد رسول الله🇸🇦
أتركوا لطيفة بحالها
الي يزعلها يزعلنا كلنا.