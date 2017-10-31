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لطيفة الشعلان ترد على المشككين في جنسيتها: سعودية أبا عن جد

لطيفة الشعلان ترد على المشككين في جنسيتها: سعودية أبا عن جد
نايف السالم(صدى):

ردت عضو مجلس الشورى لطيفة الشعلان، على المشككين في سعودية أفراد أسرتها، مؤكدة أنها تتعرض لهجمة تشوه أهدافها ومشروعاتها في حقوق المرأة وتربطها بغايات ومنافع ذاتية.
وأوضحت أن أسرتها سعودية أبا عن جد، وأن أسرتها خالدية من القصب بمنطقة الوشم بالرياض، وأبانت الشعلان أن أمها سعودية من القصب أيضا وليست أردنية كما زعم البعض، وأن زوجها من أسرة تميمية بمنطقة القصيم.
وكان وسم نشط على موقع ” تويتر ” أخيراً وزعم بعض المغردين فيه أن لطيفة الشعلان تحظر الكثير من متابعيها على ” تويتر ” بسبب اختلافهم معها في الرأي، وردت عضو الشورى بأن حسابها ” شخصي ” و ” ليس منبراً لمجلس الشورى حتى يحتج عليَّ بعضويتي، لي الحق بل أنا مطالبة بحظر من يسيء الأدب حمايةً للذوق العام ” .


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12 تعليق

[ عدد التعليقات: 21803 ] نشر منذ 2 ساعتين

دخلت تويتر حسيت الجو حااار وأشم ريحة حريقة
على بالي مكيف المكتب خربان
أثر الخاله لطووووووف
مولعه🔥👹🔥
😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱

[ عدد التعليقات: 6082 ] نشر منذ 2 ساعتين

يخــــوي ســــــــــــــعد … .قاآآآآهرهم😎👍.ههههههههههههههه.
.
لــيه مَطَفيــــــتها .🔥🔥🚿🔥🔥.ههههههههههههه.😅😁😂.

[ عدد التعليقات: 13836 ] نشر منذ 2 ساعتين

طيب من نشرت صوره لها كي نتعرف عليها عن قرب

[ عدد التعليقات: 6082 ] نشر منذ 1 ساعة

ههههههههههههه.😂😂😂😁😁😁😅😅😅🤣🤣🤣😄😄😄ههههههههههههه.

[ عدد التعليقات: 5928 ] نشر منذ 1 ساعة

هم كذا ربعنا اذا الواحد ما عجبهم قالوا عنه ماهو سعودي وشككوا بأصله

[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 1 ساعة

كم من امراه عن مية رجال بافعالها وتحملها المسؤليه.

[ عدد التعليقات: 36939 ] نشر منذ 1 ساعة

انتقدوا آرائها واتركوا اصلها وفصلها ،،

،،، وان كانت من الشعلان أمراء الروله ، فهي بنت اصل وفصل ، أفضل أصل من بعض منتقديها ,,

,, ناقشوا آرائها فقط ، مالكم ومال شخصها ,,

,, بعض البشر امره عجيب وغريب ,,

[ عدد التعليقات: 257 ] نشر منذ 1 ساعة

ونعم ببنت الشعلان

[ عدد التعليقات: 21803 ] نشر منذ 55 دقيقة

لطيفة إنسانه عظيمة
إنسانه تسوى الف رجال
يكفي إنها سوت شي
كنا نعده من سابع المستحيلات
احلى تحية للخاله لطوف👏👏👏
وباالنسبة للمشككين فنسبها
ترى نسب الناس كلها لآدم وحواء
وآدم خلق من تراب
وحن من التراب واليه
ويكفيك فخر إنك تنتسب لأمة لاإله الا الله
محمد رسول الله🇸🇦
أتركوا لطيفة بحالها
الي يزعلها يزعلنا كلنا.

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