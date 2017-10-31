لطيفة الشعلان ترد على المشككين في جنسيتها: سعودية أبا عن جد

نايف السالم(صدى):

ردت عضو مجلس الشورى لطيفة الشعلان، على المشككين في سعودية أفراد أسرتها، مؤكدة أنها تتعرض لهجمة تشوه أهدافها ومشروعاتها في حقوق المرأة وتربطها بغايات ومنافع ذاتية.

وأوضحت أن أسرتها سعودية أبا عن جد، وأن أسرتها خالدية من القصب بمنطقة الوشم بالرياض، وأبانت الشعلان أن أمها سعودية من القصب أيضا وليست أردنية كما زعم البعض، وأن زوجها من أسرة تميمية بمنطقة القصيم.

وكان وسم نشط على موقع ” تويتر ” أخيراً وزعم بعض المغردين فيه أن لطيفة الشعلان تحظر الكثير من متابعيها على ” تويتر ” بسبب اختلافهم معها في الرأي، وردت عضو الشورى بأن حسابها ” شخصي ” و ” ليس منبراً لمجلس الشورى حتى يحتج عليَّ بعضويتي، لي الحق بل أنا مطالبة بحظر من يسيء الأدب حمايةً للذوق العام ” .