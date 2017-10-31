السياحة السعودية تحتل الصدارة وتشكل 11% من إجمالي زوار مدينة دبي

طلال الغامدي(صدى):

تصدر السياح السعوديون قائمة الجنسيات الخليجية في زيارة مدينة دبي الإماراتية بعدد مليون و200 ألف سائح ما يشكل 54% من مجمل عدد الزوار الخليجيين الذي زاروا دبي خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس الماضي.

كما بلغ حجم الحركة الجوية بين الإمارات والمملكة إلى 600 رحلة أسبوعياً بتشغيل 6 شركات ناقلة، فيما يصل إشغال الرحلات إلى أكثر من 90% لا سيما خلال مواسم الأعياد، حسبما أعلنت دائرة السياحة والتسوق التجاري بدبي.

واحتل السوق العماني المركز الثاني، حيث وصل عدد السياح العمانيين إلى 588 ألف زائر، بينما ارتفع عدد الزوار من الكويت بنسبة 2% خلال الفترة من يناير حتى نهاية أغسطس ليصل إلى 298 ألف زائر، مقارنة مع 293 ألف زائر خلال نفس الفترة من العام الماضي.