بالصور.. إضافة أجزاء M لموديل BMW 440i GC

متابعات(صدى):

يوجد شيئان يجب أن نأخذهما على محمل الجد عندما يتعلق الأمر بـ BMW الفئة الرابعة جران كوبيه الزرقاء اللامعة وهما المحرك القوي والباقة الخارجية الشرسة ولحسن الحظ فنسحة 440i Gran Coupe التي ظهرت في معرض BMW أبوظبي موتورز حملت كلا الجانبين فالسيارة زودت بباقة M Performance الخارجية وتشمل شبكة تهوية سوداء بألوان M وخطوط جانبية M وملصقات M وصادمين معدلين وعجلات 20 بوصة واسبويلر خلفي.

كما زودت السيارة بنظام عادم Akrapovic وبالتالي زيادة ضجيج محرك السيارة بقوة 321 حصان وتسارع السيارة حتى 100 كم ساعة في 5.1 ثانية. وفي الداخل توجد عجلة قيادة M Performance بفرش ألكانتاارا وأجزاء من ألياف الكربون مع أجزاء أخرى في ذراع نقل الحركة كما زودت السيارة بفرش جلدي أزرق Night.

وهذه النسخة تعتبر واحدة من أكثر سيارات الفائة الرابعة GC تميزاً والشيء الوحيد المفقود فيها هو زيادة القوة الخاصة بالمحرك.

